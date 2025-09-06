PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP
PRINCIPAIS NOTÍCIAS
ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel destrói outro grande edifício residencial na Cidade de Gaza
VENEZA CINEMA: Mostra de Veneza entrega seus prêmios em uma edição sacudida pela guerra em Gaza
-- ISRAEL PALESTINOS CONFLITO
GAZA:
Israel destrói outro grande edifício residencial na Cidade de Gaza
O Exército israelense destruiu neste sábado(6) outro grande edifício residencial na Cidade de Gaza, cuja população foi chamada a deslocar-se para uma zona que declarou "humanitária", um alerta para a operação terrestre.
-- VENEZA CINEMA
VENEZA:
Mostra de Veneza entrega seus prêmios em uma edição sacudida pela guerra em Gaza
A 82ª Mostra de Veneza anuncia sua premiação, neste sábado (6), ao final de uma edição repleta de estrelas de Hollywood e na qual a realidade geopolítica predominou, dentro e fora das telas.
==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES =====
-- AMÉRICAS
WASHINGTON:
Mais de 300 sul-coreanos são detidos em operação migratória nos EUA, segundo Seul
Mais de 300 sul-coreanos estavam entre as 475 pessoas detidas em uma operação migratória em uma fábrica de baterias da Hyundai e da LG Energy Solution no sudeste dos Estados Unidos, informou o governo da Coreia do Sul neste sábado (6).
-- EUROPA
CIDADE DO VATICANO:
Vaticano recebe primeira grande peregrinação LGBT+ oficial durante o Jubileu
Mais de mil católicos LGBTQIA+ e seus familiares fizeram uma peregrinação neste fim de semana no âmbito do "Ano Santo", algo inédito e um "sinal importante" para uma diversidade maior na Igreja católica.
Milão:
Milão se despede de Giorgio Armani, o 'rei' da moda
Milhares de pessoas prestaram homenagem neste sábado(6) ao 'rei' da moda, Giorgio Armani, cujo corpo foi velado no Teatro Armani, em Milão, após seu falecimento na quinta-feira, aos 91 anos.
=== ESPORTES ===
-- F1
-Acompanhamento do GP da Itália
-- TÊNIS
-Acompanhamento das finais do US Open
-- FUTEBOL
-Acompanhamento das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026
