Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel destrói outro grande edifício residencial na Cidade de Gaza

VENEZA CINEMA: Mostra de Veneza entrega seus prêmios em uma edição sacudida pela guerra em Gaza

-- ISRAEL PALESTINOS CONFLITO

GAZA:

Israel destrói outro grande edifício residencial na Cidade de Gaza

O Exército israelense destruiu neste sábado(6) outro grande edifício residencial na Cidade de Gaza, cuja população foi chamada a deslocar-se para uma zona que declarou "humanitária", um alerta para a operação terrestre. 

(Israel Palestinos conflito, 650 palavras - já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

-- VENEZA CINEMA

VENEZA:

Mostra de Veneza entrega seus prêmios em uma edição sacudida pela guerra em Gaza

A 82ª Mostra de Veneza anuncia sua premiação, neste sábado (6), ao final de uma edição repleta de estrelas de Hollywood e na qual a realidade geopolítica predominou, dentro e fora das telas. 

(Itália cinema festival Veneza, 750 palavras - já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES =====

-- AMÉRICAS

WASHINGTON: 

Mais de 300 sul-coreanos são detidos em operação migratória nos EUA, segundo Seul

Mais de 300 sul-coreanos estavam entre as 475 pessoas detidas em uma operação migratória em uma fábrica de baterias da Hyundai e da LG Energy Solution no sudeste dos Estados Unidos, informou o governo da Coreia do Sul neste sábado (6).

(EUA Coreia diplomacia imigração migração, 600 palavras - Já transmitida) 

VÍDEO

-- EUROPA 

CIDADE DO VATICANO:

Vaticano recebe primeira grande peregrinação LGBT+ oficial durante o Jubileu

Mais de mil católicos LGBTQIA+ e seus familiares fizeram uma peregrinação neste fim de semana no âmbito do "Ano Santo", algo inédito e um "sinal importante" para uma diversidade maior na Igreja católica.

(Itália Vaticano religião sociedade LGTB, 600 palavras - já transmitida)

VÍDEO

Milão:

Milão se despede de Giorgio Armani, o 'rei' da moda

Milhares de pessoas prestaram homenagem neste sábado(6) ao 'rei' da moda, Giorgio Armani, cujo corpo foi velado no Teatro Armani, em Milão, após seu falecimento na quinta-feira, aos 91 anos.

(Itália moda luxo morte, 600 palavras - já transmitida)

FOTOS, LIVE VÍDEO, VÍDEO

=== ESPORTES ===

-- F1

-Acompanhamento do GP da Itália  

-- TÊNIS

-Acompanhamento das finais do US Open 

-- FUTEBOL

-Acompanhamento das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar