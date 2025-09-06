PRINCIPAIS NOTÍCIAS ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel destrói outro grande edifício residencial na Cidade de Gaza

VENEZA CINEMA: Mostra de Veneza entrega seus prêmios em uma edição sacudida pela guerra em Gaza -- ISRAEL PALESTINOS CONFLITO GAZA: Israel destrói outro grande edifício residencial na Cidade de Gaza

O Exército israelense destruiu neste sábado(6) outro grande edifício residencial na Cidade de Gaza, cuja população foi chamada a deslocar-se para uma zona que declarou "humanitária", um alerta para a operação terrestre. (Israel Palestinos conflito, 650 palavras - já transmitida) FOTOS, VÍDEO

-- VENEZA CINEMA VENEZA: Mostra de Veneza entrega seus prêmios em uma edição sacudida pela guerra em Gaza

A 82ª Mostra de Veneza anuncia sua premiação, neste sábado (6), ao final de uma edição repleta de estrelas de Hollywood e na qual a realidade geopolítica predominou, dentro e fora das telas. (Itália cinema festival Veneza, 750 palavras - já transmitida) FOTOS, VÍDEO