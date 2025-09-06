Novo fogo é detectado em área afetada na última onda de incêndios na Espanha

As autoridades isolaram preventivamente, neste sábado (6), a pequena localidade de Castromil, no noroeste da Espanha, devido a um foco ativo de fogo em uma área duramente afetada pela devastadora onda de incêndios que castigou o país, especialmente em agosto. O incêndio, procedente da Galícia (noroeste), foi reativado na manhã deste sábado pelos fortes ventos registrados nesta região, na divisa entre a província galega de Ourense e a vizinha Zamora, informou uma fonte do conselho de Meio Ambiente de Castela e Leão.

Apesar de as temperaturas agora serem mais amenas do que durante a severa onda de calor registrada em agosto, os serviços florestais temiam que as fortes rajadas de vento pudessem intensificar as chamas durante a tarde. Diferentes meios de combate ao fogo, inclusive vários aéreos, atuam para sufocar as chamas. Por enquanto, desconhece-se a quantidade de hectares afetadas. No último domingo, a Espanha deu por encerrada a emergência que vigorou durante várias semanas devido a uma das piores ondas de incêndios florestais que afetaram o país nos últimos anos, que deixou quatro mortos e mais de 300.000 hectares queimados. Apesar disso, ainda estão ativos alguns focos de menor envergadura como o que agora afeta Castromil, um pequeno núcleo com 90 habitantes.