Israel ataca edifício na Cidade de Gaza apontado como base do Hamas

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) confirmaram neste sábado o ataque contra um edifício na Cidade de Gaza. O local seria utilizado pelo Hamas para monitorar as tropas israelenses, segundo comunicado publicado nas redes sociais.

"Militantes do Hamas instalaram equipamentos de coleta de inteligência e posicionaram postos de observação no prédio para monitorar a localização das tropas das Forças de Defesa de Israel na região", disse a IDF. "O grupo também teria colocado diversos explosivos nas proximidades do edifício", acrescentou.