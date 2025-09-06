Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irlandês Ivor Prickett vence prêmio Visa de Ouro News de fotojornalismo

Autor AFP
Tipo Notícia

O prêmio Visa de Ouro News, o mais prestigiado do festival de fotojornalismo Visa para a imagem, foi concedido neste sábado (6) em Perpignan, na França, a Ivor Prickett do New York Times por seu trabalho sobre a guerra no Sudão.

Recompensado por sua reportagem sobre a batalha de Cartum, que opôs o Exército sudanês à milícia paramilitar FAR (Forças de Apoio Rápido) entre 2023 e 2025 pelo controle da capital do país, o fotógrafo irlandês expressou "sua grande surpresa", e acrescentou que é "uma grande honra" receber o prêmio.

Suas fotos mostram o cotidiano da guerra civil, com sua destruição material e o sofrimento de uma população que tenta sobreviver em condições bastante difíceis, ao mesmo tempo que é "forte, apesar do que acontece".

O prêmio Visa de Ouro Magazine foi entregue na sexta-feira à noite ao fotógrafo sul-africano da Getty Images, Brent Stirton, por sua reportagem sobre o Parque Nacional de Virunga, o mais antigo e maior da África, no leste da República Democrática do Congo.

Já o Visa de Ouro da Cidade de Perpignan Rémi Ochlik foi concedido ao italiano Alfredo Bosco por seu trabalho sobre a luta contra o tráfico de drogas sintéticas no Iraque.

