Concessionária nos EUA demite funcionário após vídeo sobre venda

No registro, o funcionário teria declarado ter vendido um carro por um valor muito acima do preço de tabela sugerido pelo fabricante (MSRP, na sigla em inglês).

Uma concessionária de automóveis localizada no sul de Wisconsin, nos Estados Unidos, anunciou a demissão de um de seus vendedores após a repercussão de um vídeo publicado na conta pessoal dele no TikTok.

De acordo com o portal Automotive News, a negociação teria ocorrido com uma mãe solo, resultando em um custo de US$ 10.000 a mais do que o valor de referência.

A concessionária Zeigler Honda of Racine, citada no episódio, negou a transação e ressaltou que a situação não corresponde às práticas nem aos princípios da empresa. As informações são do O Globo.

A companhia informou ainda que o vídeo havia sido publicado como uma “brincadeira”, mas acabou passando uma imagem incorreta sobre a forma como conduz seus negócios.

Antes do desligamento, o funcionário chegou a ser suspenso por tempo indeterminado, conforme noticiado pelo portal local We Are Green Bay.