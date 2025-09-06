Concessionária nos EUA demite funcionário após vídeo sobre venda de carro acima do valor de mercadoEmpresa afirma que episódio não condiz com práticas da companhia
Uma concessionária de automóveis localizada no sul de Wisconsin, nos Estados Unidos, anunciou a demissão de um de seus vendedores após a repercussão de um vídeo publicado na conta pessoal dele no TikTok.
No registro, o funcionário teria declarado ter vendido um carro por um valor muito acima do preço de tabela sugerido pelo fabricante (MSRP, na sigla em inglês).
De acordo com o portal Automotive News, a negociação teria ocorrido com uma mãe solo, resultando em um custo de US$ 10.000 a mais do que o valor de referência.
A concessionária Zeigler Honda of Racine, citada no episódio, negou a transação e ressaltou que a situação não corresponde às práticas nem aos princípios da empresa. As informações são do O Globo.
A companhia informou ainda que o vídeo havia sido publicado como uma “brincadeira”, mas acabou passando uma imagem incorreta sobre a forma como conduz seus negócios.
Antes do desligamento, o funcionário chegou a ser suspenso por tempo indeterminado, conforme noticiado pelo portal local We Are Green Bay.
Zeigler Honda se manifestou por meio das redes sociais sobre o caso
Em nota mais recente, a Zeigler Honda reforçou que o conteúdo divulgado “não representava de maneira correta” a política de vendas da empresa, independentemente da intenção do autor. A concessionária não divulgou a identidade do vendedor nem mais detalhes sobre o caso.