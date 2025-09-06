Carro desgovernado atropela pedestres em balneário na França e mata uma mulher

Um acidente com um carro desgovernado neste sábado, 6, na cidade costeira de Pirou, na região da Normandia - noroeste da França -, deixou uma mulher morta e três pessoas feridas em estado grave.

O veículo avançou por vários metros e atingiu a varanda de uma pizzaria, segundo informações das autoridades locais. Quatro pessoas foram atropeladas antes de o veículo colidir com a pizzaria e logo depois tombar próximo à praia. A vítima fatal, o motorista e três das vítimas têm mais de 70 anos.