Carro atropela acidentalmente várias pessoas no noroeste da França, deixando um morto e vários feridos

Autor AFP
Tipo Notícia

Um veículo avançou acidentalmente contra um grupo de pessoas neste sábado (6) em um balneário do noroeste da França, deixando um morto e três feridos graves, segundo diferentes fontes.

"De acordo com as primeiras informações, parece que o motorista do veículo sofreu um desmaio. O veículo seguiu avançando por vários metros antes de se chocar contra um grupo de pessoas", indicou o promotor de Coutances, Gauthier Poupeau. 

O acidente ocorreu em Pirou, uma pequena cidade no litoral da Normandia. Segundo a imprensa local, o carro invadiu a área externa de uma pizzaria.

