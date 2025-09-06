Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ataque de jihadistas na Nigéria deixa ao menos 55 mortos

Ataque de jihadistas na Nigéria deixa ao menos 55 mortos

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Jihadistas mataram pelo menos 55 pessoas no nordeste da Nigéria durante um ataque na noite de sexta-feira, informaram à AFP, neste sábado (6), um funcionário de uma ONG e um encarregado da segurança. 

O ataque ocorreu na cidade de Darul Jama, que abriga uma base militar na fronteira entre a Nigéria e Camarões. 

Uma fonte da segurança informou à AFP que entre os mortos estão cinco soldados.

strs/dth/lpt/mab/meb/jc/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar