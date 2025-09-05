Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wall Street fecha no vermelho após dados negativos de emprego nos EUA

Autor AFP
Tipo Notícia

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta sexta-feira (5), após o enfraquecimento do mercado de trabalho dos Estados Unidos em agosto, com a preocupação de que a desaceleração econômica supere o otimismo provocado pela possibilidade de uma redução nos juros pelo Fed.

O índice Dow Jones caiu 0,48% e o S&P 500, 0,32%. O Nasdaq, voltado para tecnologia, encerrou perto do equilíbrio, com alta de 0,03%.

O mercado americano demonstra certa "ansiedade" diante de uma possível "desaceleração econômica", comentou José Torres, da Interactive Brokers.

Em agosto, a taxa de desemprego subiu para 4,3%, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira pelo Departamento do Trabalho.

No mês passado, foram criados apenas 22 mil empregos, muito abaixo dos 75 mil previstos pelos analistas consultados pelo MarketWatch.

A incerteza em torno das tarifas estabelecidas pelo presidente Donald Trump provavelmente continuará adiando a contratação de mão de obra, previu Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Os dados sobre o emprego permitirão ao Federal Reserve (Fed, banco central) flexibilizar sua política monetária em sua próxima reunião com o objetivo de dar um novo impulso à economia.

Os analistas já previam uma redução pelo Fed das taxas de juros em setembro para um intervalo entre 4% e 4,25%, mas agora preveem novos cortes nas reuniões de outubro e dezembro, de acordo com a ferramenta de acompanhamento FedWatch CME.

Nesse contexto, os rendimentos no mercado de títulos caíram drasticamente.

Por volta das 20h15 locais desta sexta-feira, o rendimento do papel do Tesouro americano com vencimento em dez anos caiu para 4,09%, ante 4,16% do fechamento de quinta-feira.

Já o rendimento do título com vencimento em dois anos caiu para 3,52%, ante 3,59% do dia anterior.

No mercado de ações, os papéis da gigante de semicondutores Broadcom (+9,41%, a 334,89 dólares) e da especialista em veículos elétricos Tesla (+3,64%, a 350,84 dólares), de Elon Musk, subiram, enquanto o grupo farmacêutico Kenvue recuou 9,15%, para 18,66 dólares.

