Trump assina ordem para renomear Departamento de Defesa para Departamento de Guerra

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta sexta-feira, 5, uma ordem executiva para renomear o Departamento de Defesa do país para Departamento de Guerra.

Segundo o republicano, o nome Departamento de Guerra manda um sinal sobre a força dos EUA. "A guerra na Ucrânia vai acabar, ou haverá um preço alto a pagar", acrescentou.

"Vamos passar à ofensiva, não nos limitando à defesa", pontuou o secretário de Guerra, Pete Hegseth.

Trump ainda assinou uma ordem sobre privacidade de informações dos compradores de imóveis e uma ordem autorizando sanções contra países cúmplices na detenção indevida de cidadãos americanos.

O "fentanil da China está vindo pelo Canadá", adicionou ele.

