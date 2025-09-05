Trump ameaça UE com sanções por multa "injusta" imposta ao Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta sexta-feira (5) a multa imposta pela Comissão Europeia ao Google e ameaçou responder com sanções comerciais.

A Comissão Europeia impôs uma multa de 2,95 bilhões de euros (R$ 18,7 bilhões) ao Google, após determinar que o gigante americano havia abusado de sua posição dominante no setor de publicidade online.