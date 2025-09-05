Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump alerta que os EUA 'derrubarão' aviões venezuelanos que representem ameaça

Trump alerta que os EUA 'derrubarão' aviões venezuelanos que representem ameaça

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os Estados Unidos "derrubarão" qualquer avião militar venezuelano que represente uma ameaça para suas forças destacadas no Caribe, declarou nesta sexta-feira (5) o presidente Donald Trump.

Caças F-16 venezuelanos sobrevoaram brevemente um navio americano que realizava vigilância antidrogas no Caribe, o que provocou um alerta do Pentágono, que horas depois enviou uma dezena de caças F-35 a Porto Rico, segundo fontes próximas ao assunto.

jz-dk/mel/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar