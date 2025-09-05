Três certezas e uma dúvida na Seleção em ascensão com Ancelotti

De olho na Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira continua crescendo sob o comando de Carlo Ancelotti, com três grandes certezas e uma dúvida: o futuro de Neymar. O Brasil comemorou na quinta-feira a vitória sobre o Chile por 3 a 0, no Maracanã, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Tudo correu bem para Ancelotti, que, com a tranquilidade de ter a classificação garantida, testou novas peças. O treinador italiano continuará observando jogadores na última rodada, contra a Bolívia, na próxima terça-feira, nos 4.150 acima do nível do mar de El Alto. Por enquanto, Carletto se diz "satisfeito". E isso não é pouca coisa diante do desafio que assumiu: reerguer a Seleção depois de derrotas históricas e de uma irregularidade preocupante. - Primeira certeza: cardápio extenso -

Seis jogadores que estiveram em campo no Maracanã apareceram pela primeira vez na lista de Ancelotti, que iniciou seu ciclo em junho: Gabriel Magalhães, Douglas Santos e João Pedro como titulares, e Luiz Henrique, Lucas Paquetá e Kaio Jorge como reservas. Paquetá, que marcou o segundo gol brasileiro, e Luiz Henrique, com uma assistência e uma finalização no travessão que originou o gol de Bruno Guimarães para os 3 a 0, foram decisivos. "Muito feliz de voltar a vestir essa camisa e poder ajudar, como eu sempre fiz", comemorou Paquetá, que voltou à Seleção depois de ser absolvido em um escândalo de apostas.

Luiz Henrique foi fundamental para ampliar o placar depois do primeiro gol de Estêvão. "Não tem preço, a torcida brasileira com 57 mil aqui no Maracanã está gritando o meu nome", disse o atacante do Zenit. Com Neymar ainda ausente e Vinícius Júnior liberado da convocação para ter descanso, as alternativas provaram que podem dar alegrias à torcida.

- Segunda certeza: o crescimento de Estêvão - Aos 18 anos, Estêvão é uma das grandes promessas do futebol brasileiro. O jovem atacante, que brilha em sua chegada ao Chelsea, marcou pela primeira vez em seu sexto jogo com a 'Amarelinha'.