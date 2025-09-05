Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Preços mundiais dos alimentos se mantiveram estáveis em agosto

AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Aumentos nos preços dos óleos vegetais e da carne bovina mantiveram os preços dos alimentos estáveis no mundo em agosto, compensando as quedas nos cereais e nos laticínios, anunciou a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) nesta sexta-feira (5).

Mundialmente, o índice mensal de preços dos alimentos da FAO, que monitora a evolução dos preços internacionais de uma cesta de produtos básicos, permaneceu quase inalterado no mês passado, mas registrou um aumento de 6,9% em comparação com o mesmo período do ano passado.

O índice de preços da carne aumentou 0,6% em comparação a julho, batendo um novo recorde histórico. Este aumento foi impulsionado pela carne bovina, cuja alta demanda nos Estados Unidos e na China fez aumentar os preços da exportação na Austrália e no Brasil, respectivamente.

O índice de preços dos óleos vegetais, por outro lado, aumentou 1,4% em agosto, registrando seu nível mais alto em mais de três anos.

As cotações dos óleos de palma, girassol e colza tiveram aumentos, em parte devido à intenção da Indonésia de elevar ainda mais seu mandato de mistura de biodiesel no próximo ano.

Ao contrário, os preços mundiais do óleo de soja diminuíram levemente devido à oferta abundante do grão prevista para o ano que vem.

Por outro lado, o índice de preços dos cereais caiu 0,8% em agosto, devido a colheitas de trigo mais abundantes na Rússia e na União Europeia.

Já os preços mundiais do milho aumentaram, apoiados pela demanda americana do cereal para a alimentação animal e o etanol.

Os produtos lácteos caíram 1,3%, devido à baixa demanda nos principais mercados asiáticos.

