Pesquisas financiadas pelo Pentágono ajudaram forças chinesas, diz relatório republicano

Durante um recente período de dois anos, o Pentágono financiou centenas de projetos realizados em colaboração com universidades na China e institutos ligados à indústria de defesa de Pequim, incluindo muitos que foram colocados na "lista proibida" do governo dos EUA por trabalharem com o exército chinês, revelou uma investigação do Congresso.

O relatório, divulgado nesta sexta-feira, 5, pelos republicanos da Câmara, argumenta que os projetos permitiram que a China explorasse parcerias de pesquisa dos EUA para ganhos militares, enquanto os dois países estão envolvidos em uma rivalidade tecnológica e armamentista.