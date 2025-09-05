RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Putin diz que tropas ocidentais na Ucrânia serão 'alvos legítimos' para o Exército russo

O presidente Vladimir Putin alertou nesta sexta-feira (5) que o Exército da Rússia vai considerar qualquer força ocidental mobilizada na Ucrânia como um "alvo legítimo" pelo Exército russo, um dia após a promessa dos aliados de Kiev de enviar tropas como garantia caso um acordo de paz seja alcançado com Moscou.

Putin: tropas ocidentais na Ucrânia serão 'alvos legítimos' para o Exército russo

Belém ou o quebra-cabeça para sediar a COP30 em novembro

Modesto, mas exagerado, o Hotel COP30 de Belém ainda não fechou nenhuma reserva para o evento de novembro: seus proprietários pretendem alugar o edifício inteiro para alguma delegação estrangeira, mas até agora seus preços não convenceram ninguém.

Trump defende Robert Kennedy Jr. após sessão tensa no Senado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou seu apoio ao secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr., mencionando suas "ideias um pouco diferentes".

-- EUROPA

VATICANO:

Carlo Acutis, 'influencer de Deus', será o primeiro santo 'millennial'

O papa Leão XIV canonizará no domingo (7) o primeiro santo "millennial", o italiano Carlo Acutis, o "influencer de Deus", que dedicou grande parte de sua curta vida a divulgar a fé católica na internet.

FOTOS, VIDEO

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

GENEBRA:

Incêndios florestais deterioram a qualidade do ar a quilômetros de distância, alerta ONU

Os incêndios florestais liberam uma "mistura tóxica" de poluentes que pode deteriorar a qualidade do ar a milhares de quilômetros de distância, afirmou nesta sexta-feira (5) a Organização Meteorológica Mundial (OMM), que observou uma notável anomalia na Amazônia em 2024.

VENEZA:

Mexicana Mayra Hermosillo retrata matriarcado em que cresceu com 'Vainilla'

Quatro gerações de mulheres em um "matriarcado total", um concurso de talentos e uma ameaça de despejo. Com esses ingredientes e muitas memórias, a mexicana Mayra Hermosillo filmou "Vainilla", seu primeiro longa-metragem, que apresentou no 82º Festival de Veneza.

FRANKFURT:

Europa inaugura potente supercomputador para tentar contornar atraso na corrida pela IA

A Europa inaugura nesta sexta-feira (5), na Alemanha, o supercomputador mais rápido do continente, Jupiter, com o qual espera contornar seu atraso no campo da inteligência artificial (IA) e reforçar suas capacidades de previsão climática.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

-- TÊNIS

