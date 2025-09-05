Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAL NOTÍCIA

RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Putin diz que tropas ocidentais na Ucrânia serão 'alvos legítimos' para o Exército russo

=== RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO ===

UZHHOROD:

Putin: tropas ocidentais na Ucrânia serão 'alvos legítimos' para o Exército russo

O presidente Vladimir Putin alertou nesta sexta-feira (5) que o Exército da Rússia vai considerar qualquer força ocidental mobilizada na Ucrânia como um "alvo legítimo" pelo Exército russo, um dia após a promessa dos aliados de Kiev de enviar tropas como garantia caso um acordo de paz seja alcançado com Moscou.

(Rússia Ucrânia UE conflito Europa, 670 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

BELÉM:

Belém ou o quebra-cabeça para sediar a COP30 em novembro

Modesto, mas exagerado, o Hotel COP30 de Belém ainda não fechou nenhuma reserva para o evento de novembro: seus proprietários pretendem alugar o edifício inteiro para alguma delegação estrangeira, mas até agora seus preços não convenceram ninguém. 

(Brasil clima COP30 diplomacia hoteleria cúpula preços meio ambiente)

WASHINGTON:

Trump defende Robert Kennedy Jr. após sessão tensa no Senado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou seu apoio ao secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr., mencionando suas "ideias um pouco diferentes". 

(EUA governo política saúde, 720 palavras, já transmitida)

-- EUROPA 

VATICANO:

Carlo Acutis, 'influencer de Deus', será o primeiro santo 'millennial'

O papa Leão XIV canonizará no domingo (7) o primeiro santo "millennial", o italiano Carlo Acutis, o "influencer de Deus", que dedicou grande parte de sua curta vida a divulgar a fé católica na internet.

(Vaticano religião igreja Itália, 530 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO 

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

GENEBRA:

Incêndios florestais deterioram a qualidade do ar a quilômetros de distância, alerta ONU

Os incêndios florestais liberam uma "mistura tóxica" de poluentes que pode deteriorar a qualidade do ar a milhares de quilômetros de distância, afirmou nesta sexta-feira (5) a Organização Meteorológica Mundial (OMM), que observou uma notável anomalia na Amazônia em 2024.

(ONU clima meteorologia incêndio florestas, 450 palavras, já transmitida)    

VENEZA:

Mexicana Mayra Hermosillo retrata matriarcado em que cresceu com 'Vainilla'

Quatro gerações de mulheres em um "matriarcado total", um concurso de talentos e uma ameaça de despejo. Com esses ingredientes e muitas memórias, a mexicana Mayra Hermosillo filmou "Vainilla", seu primeiro longa-metragem, que apresentou no 82º Festival de Veneza.

(Festival México Veneza cinema Itália, 430 palavras, já transmitida)

FRANKFURT:

Europa inaugura potente supercomputador para tentar contornar atraso na corrida pela IA

A Europa inaugura nesta sexta-feira (5), na Alemanha, o supercomputador mais rápido do continente, Jupiter, com o qual espera contornar seu atraso no campo da inteligência artificial (IA) e reforçar suas capacidades de previsão climática.

(UE ciência governo IA Alemanha, 810 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

-- TÊNIS

Acompanhamento do US Open

