Lula diz à Comissão Europeia que espera assinar acordo UE-Mercosul este ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) espera que o acordo de livre-comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE) seja assinado "no fim deste ano", segundo afirmou à presidente da Comissão Europeia, braço executivo da UE, nesta sexta-feira (5). A Comissão Europeia pôs em andamento, esta semana, o processo de ratificação do tratado comercial, que enfrenta a reticência da França e terá que ser aprovado pelos 27 países do bloco e pelo Parlamento Europeu.

Em uma conversa de 20 minutos com a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, Lula "saudou" que o Executivo europeu tenha validado o acordo, o primeiro passo antes de ser submetido aos Estados-membros e os eurodeputados, segundo uma nota oficial. O presidente Lula "manifestou (...) a expectativa de que o Acordo possa ser assinado no final deste ano, durante a Cúpula do Mercosul" no Brasil. Desde que terminaram as negociações entre a UE e o Mercosul, em dezembro, setores agrícolas europeus - em especial franceses - se mostraram muito críticos. Paris reitera há anos suas reservas sobre o acordo, que considera uma ameaça potencial para sua produção de gado, aves, açúcar e biocombustíveis.