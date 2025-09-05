Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hamas divulga vídeo que mostra dois reféns israelenses em Gaza

Hamas divulga vídeo que mostra dois reféns israelenses em Gaza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O braço armado do Hamas divulgou nesta sexta-feira um vídeo que mostra dois reféns israelenses sequestrados em Gaza desde o ataque executado pelo movimento islamista em Israel em 7 de outubro de 2023.

O vídeo de mais de três minutos e meio mostra um refém em um veículo em movimento, em uma área de edifícios destruídos, que implora ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para não iniciar uma ofensiva para tomar a Cidade de Gaza. Depois, o refém é observado ao lado de outro sequestrado e afirma que as imagens foram filmadas na Cidade de Gaza em 28 de agosto de 2025.

A AFP não conseguiu verificar a autenticidade das imagens, nem a data em que foram gravadas.

my-dms/an/avl/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar