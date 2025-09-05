EUA e União Europeia planejam debater novas sanções contra a Rússia

Um grupo de representantes europeus, liderados pelo encarregado das sanções da União Europeia, David OSullivan, visitará o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos na segunda-feira, 8, para discutir várias formas de pressão econômica sobre a Rússia, incluindo novas sanções. A reunião ocorre em um contexto de frustração crescente do presidente dos EUA, Donald Trump, com sua incapacidade de terminar a guerra de 3 anos e meio na Ucrânia, iniciada com a invasão por Moscou.

Apesar de uma cúpula recente com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca, Trump não conseguiu obter um acordo para negociações diretas entre Putin e o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.