Desemprego nos EUA vai a 4,3% em agosto, com novos postos em baixa

A economia dos Estados Unidos criou menos postos de trabalho do que o esperado em agosto, segundo dados do governo publicados nesta sexta-feira (5), que situaram a taxa de desemprego em 4,3%. 

Os Estados Unidos criaram 22.000 novas vagas no mês passado, abaixo dos 79.000 de julho, segundo o Departamento de Trabalho. Os analistas esperavam 75.000 novos empregos, de acordo com o consenso publicado pela MarketWatch.

