Departamento de Guerra: um retorno ao passado dos EUA

O Departamento de Guerra, título escolhido por Donald Trump para denominar de agora em diante a pasta da Defesa dos Estados Unidos, remonta à história governamental americana. - Mais de 200 anos -

Segundo o site oficial de história do Pentágono, o Departamento de Guerra foi estabelecido em agosto de 1789 para supervisionar o Exército, a Marinha e o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Pouco menos de uma década depois, a responsabilidade pelas forças navais foi transferida para o novo Departamento da Marinha, que também assumiu a responsabilidade pelo Corpo de Fuzileiros Navais em 1834. Isso deixou o Departamento de Guerra encarregado do Exército e, posteriormente, do Corpo Aéreo do Exército, precursor da Força Aérea. Foi após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) que este departamento passou por uma profunda reorganização e mudou de nome.

- Reorganização - As mudanças começaram com a assinatura da Lei de Segurança Nacional pelo então presidente Harry Truman em julho de 1947. A legislação fundiu os Departamentos de Guerra e da Marinha, bem como a Força Aérea, em uma "Instituição militar nacional" dirigida por um secretário da Defesa.

Dois anos depois, a norma foi modificada, sob o mesmo governo, para atribuir o nome oficial de Departamento de Defesa. Além disso, a mudança incluiu a destituição dos secretários do Exército, da Marinha e da Força Aérea de seus cargos no gabinete, subordinando-os ao secretário de Defesa. - Sede no Pentágono -

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos estabeleceu sua sede no Pentágono, às margens do rio Potomac, no estado da Virgínia, nos arredores da capital Washington. O imenso edifício permitia reunir os 17 edifícios que constituem um departamento então em pleno crescimento por conta da Segunda Guerra Mundial. A obra do Pentágono começou em setembro de 1941 e a inauguração oficial foi 16 meses depois, em janeiro de 1943.