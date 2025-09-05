Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cinco réplicas de terremoto no Afeganistão deixam 10 novos feridos

Uma série de réplicas do terremoto que atingiu o leste do Afeganistão no último fim de semana deixou pelo menos 10 novos feridos e danos materiais, disseram as autoridades talibãs nesta sexta-feira (5).

Cinco réplicas superficiais - sendo a mais forte de magnitude 5,6 - foram registradas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) na noite de quinta-feira e na manhã desta sexta-feira.

Algumas delas foram sentidas em Cabul e Islamabad, capital do vizinho Paquistão.

O porta-voz da autoridade nacional de desastres, Mohammad Hammad, declarou à AFP que 10 pessoas ficaram feridas em oito províncias abaladas pelas réplicas, incluindo as já devastadas Kunar, Nangarhar e Laghman. O balanço de feridos desde o sismo do fim de semana supera as 3.700 pessoas.

Outro terremoto de magnitude 5,2 atingiu a mesma área na tarde desta sexta-feira, segundo o USGS.

Mais de 2.200 pessoas morreram após o terremoto de magnitude 6,0 atingir o leste do Afeganistão pouco antes da meia-noite de domingo, tornando-se o terremoto mais mortal em décadas neste país.

Na província de Nuristão, ao norte de Kunar, o residente Enamullah Safi disse que ele e outros saíram correndo de suas casas quando as réplicas ocorreram durante a noite.

"Todos estavam assustados. Ainda estamos com medo e não voltamos para nossas casas", contou à AFP este cozinheiro de 25 anos. O jovem relatou que durante a noite se encolheu sob um cobertor com várias pessoas para se manter aquecido em uma noite fria na área montanhosa.

O desastre ocorreu em um momento em que o Afeganistão enfrenta múltiplas crises após décadas de conflito, lidando com pobreza endêmica, uma grave seca e o retorno em massa de milhões de afegãos expulsos dos países vizinhos Paquistão e Irã desde que os talibãs tomaram o poder em 2021.

