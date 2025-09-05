Cinco réplicas de terremoto no Afeganistão deixam 10 novos feridos

Uma série de réplicas do terremoto que atingiu o leste do Afeganistão no último fim de semana deixou pelo menos 10 novos feridos e danos materiais, disseram as autoridades talibãs nesta sexta-feira (5). Cinco réplicas superficiais - sendo a mais forte de magnitude 5,6 - foram registradas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) na noite de quinta-feira e na manhã desta sexta-feira.

Algumas delas foram sentidas em Cabul e Islamabad, capital do vizinho Paquistão. O porta-voz da autoridade nacional de desastres, Mohammad Hammad, declarou à AFP que 10 pessoas ficaram feridas em oito províncias abaladas pelas réplicas, incluindo as já devastadas Kunar, Nangarhar e Laghman. O balanço de feridos desde o sismo do fim de semana supera as 3.700 pessoas. Outro terremoto de magnitude 5,2 atingiu a mesma área na tarde desta sexta-feira, segundo o USGS. Mais de 2.200 pessoas morreram após o terremoto de magnitude 6,0 atingir o leste do Afeganistão pouco antes da meia-noite de domingo, tornando-se o terremoto mais mortal em décadas neste país.