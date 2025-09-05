AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 6 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ SÁBADO, 13 DE SETEMBRO DE 2025
A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
SÁBADO, 6 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro)
BELÉM (Brasil) - Acomodação para a conferência COP30 - (até 21 de Novembro)
Europa
VENEZA (Itália) - Festival de Cinema de Veneza -
(+) MILÃO (Itália) - Velório aberto para último adeus a Giorgio Armani - 05H00 (até 7)
DOMINGO, 7 DE SETEMBRO DE 2025
Mundo
MUNDO - Eclipse lunar total - 15H30
Américas
BRASIL - Apoiadores de Jair Bolsonaro se manifestam em diversas cidades contra seu julgamento por suposta tentativa de golpe -
BRASÍLIA (Brasil) - Presidente Lula participa do desfile do Dia da Independência - 12H00
(+) SÃO PAULO (Brasil) - Festival The Town - 23H00
SEGUNDA-FEIRA, 8 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
(+) BRASÍLIA (Brasil) - Reunião virtual de líderes dos Brics sobre "defesa do multilateralismo" -
Europa
VIENA (Áustria) - Agência de vigilância nuclear da ONU, AIEA, realiza reunião trimestral do Conselho de Governadores - (até 12)
QUARTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação de agosto - 10H00
QUINTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
NOVA YORK (Estados Unidos) - Semana de Moda de Nova York - (até 16)
WASHINGTON (Estados Unidos) - Inflação - Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de novembro - 10H30
(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - 24º aniversário dos ataques de 11 de setembro - 13H00
Europa
VIENA (Áustria) - Publicação do relatório mensal da Opep - 07H00
SEXTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Pesquisa da Universidade de Michigan sobre a confiança do consumidor dos EUA em setembro - 12H00
SÁBADO, 13 DE SETEMBRO DE 2025
Ásia-Pacífico
(+) TÓQUIO (Japão) - 40º aniversário do lançamento do game 'Super Mario Bros' -