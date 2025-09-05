AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 6 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ SÁBADO, 13 DE SETEMBRO DE 2025 A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas (*) Evento atualizado nas últimas 24 horas SÁBADO, 6 DE SETEMBRO DE 2025 Américas

BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro) BELÉM (Brasil) - Acomodação para a conferência COP30 - (até 21 de Novembro) Europa

VENEZA (Itália) - Festival de Cinema de Veneza - (+) MILÃO (Itália) - Velório aberto para último adeus a Giorgio Armani - 05H00 (até 7) DOMINGO, 7 DE SETEMBRO DE 2025

Mundo MUNDO - Eclipse lunar total - 15H30 Américas