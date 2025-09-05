Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AFP
AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 6 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ SÁBADO, 13 DE SETEMBRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 6 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista -  (até 30 de Setembro)

 BELÉM (Brasil) - Acomodação para a conferência COP30 -  (até 21 de Novembro)

Europa

 VENEZA (Itália) - Festival de Cinema de Veneza - 

 (+) MILÃO (Itália) - Velório aberto para último adeus a Giorgio Armani -  05H00 (até 7)

DOMINGO, 7 DE SETEMBRO DE 2025

Mundo

 MUNDO - Eclipse lunar total -  15H30

Américas

 BRASIL - Apoiadores de Jair Bolsonaro se manifestam em diversas cidades contra seu julgamento por suposta tentativa de golpe - 

 BRASÍLIA (Brasil) - Presidente Lula participa do desfile do Dia da Independência -  12H00

 (+) SÃO PAULO (Brasil) - Festival The Town -  23H00

SEGUNDA-FEIRA, 8 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 (+) BRASÍLIA (Brasil) - Reunião virtual de líderes dos Brics sobre "defesa do multilateralismo" - 

Europa

 VIENA (Áustria) - Agência de vigilância nuclear da ONU, AIEA, realiza reunião trimestral do Conselho de Governadores -  (até 12)

QUARTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação de agosto -  10H00

QUINTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 NOVA YORK (Estados Unidos) - Semana de Moda de Nova York -  (até 16)

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Inflação - Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de novembro -  10H30

 (+) NOVA YORK (Estados Unidos) - 24º aniversário dos ataques de 11 de setembro -  13H00

Europa

 VIENA (Áustria) - Publicação do relatório mensal da Opep -  07H00

SEXTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 (+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Pesquisa da Universidade de Michigan sobre a confiança do consumidor dos EUA em setembro -  12H00

SÁBADO, 13 DE SETEMBRO DE 2025

Ásia-Pacífico

 (+) TÓQUIO (Japão) - 40º aniversário do lançamento do game 'Super Mario Bros' - 

