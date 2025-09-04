Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump pede que Europa pressione economicamente a China, aliada da Rússia

Trump pede que Europa pressione economicamente a China, aliada da Rússia

O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu aos países europeus que exerçam pressão econômica sobre a China em relação ao seu apoio à invasão russa da Ucrânia, informou a Casa Branca nesta quinta-feira (4). 

Em videoconferência com líderes europeus reunidos em Paris, Trump também afirmou que "a Europa deve parar de comprar petróleo russo, que está financiando a guerra", disse um alto funcionário da Casa Branca à AFP sob condição de anonimato.

