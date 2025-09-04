Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que estabelecerá tarifa 'considerável' para semicondutores

Trump diz que estabelecerá tarifa 'considerável' para semicondutores

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente americano Donald Trump anunciou nesta quinta-feira (4) que os Estados Unidos estabelecerão "em breve" uma tarifa "considerável" para a importação de semicondutores, um componente-chave na corrida mundial pela inteligência artificial (IA).

"Vamos impor uma tarifa em breve", adiantou Trump durante um jantar na Casa Branca com executivos da indústria tecnológica americana. 

"Não é uma tarifa tão alta, mas sim bastante considerável", acrescentou.

Um mês antes, o presidente havia anunciado sua intenção de taxar em 100% os "chips e semicondutores" importados, sem oferecer informações sobre uma data de entrada em vigor.

"Mas a boa notícia para empresas como a Apple é que se você construir [fábricas] nos Estados Unidos ou se comprometer a fazê-lo, não terá que pagar", continuou.

Nos últimos meses, muitos pesos-pesados da tecnologia, fabricantes e usuários dependentes de semicondutores anunciaram investimentos em solo americano. 

A Apple, por exemplo, prometeu 600 bilhões de dólares em quatro anos, e a Micron Technology planeja elevar seus investimentos para 200 bilhões.

O setor de semicondutores é alvo de numerosas rivalidades entre os Estados Unidos e os principais países produtores, como China e Taiwan.

Washington revogou, em particular, a autorização concedida à gigante taiwanesa TSMC de exportar sem licença para a China equipamento americano para a fabricação de chips eletrônicos.

E a gigante Nvidia não pôde vender no segundo trimestre nenhum de seus chips H20 no mercado chinês, apesar de terem sido desenvolvidos especificamente para cumprir com as exigências do governo americano.

O desenvolvimento da indústria manufatureira em território americano é uma das prioridades de Trump, que impôs tarifas generalizadas para frear as importações e favorecer a produção nacional.

Algumas dessas tarifas foram consideradas ilegais por tribunais de primeira instância, que sustentam que um presidente não tem o poder de impor tarifas generalizadas. 

Na quarta-feira, o governo Trump levou essa questão à Suprema Corte.

gc-aue/acb/ag/mel/atm/ag/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar