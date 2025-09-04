Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Secretário de Saúde Kennedy Jr. defende demissão de diretora do CDC

Autor AFP
Tipo Notícia

O secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy, defendeu nesta quinta-feira(4) a decisão de demitir a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) como algo "absolutamente necessário" para restabelecer os altos padrões. 

A oposição democrata o pressionou a renunciar durante uma troca acalorada de críticas em uma sessão da Comissão de Finanças do Senado. 

"Precisamos de uma nova liderança ousada, competente e criativa no CDC, pessoas capazes e dispostas a traçar um novo rumo", disse Kennedy em uma audiência marcada por tensões e gritos. 

Suas declarações ocorreram dias após a destituição de Susan Monarez, o que, junto com várias demissões de alto nível, mergulhou a principal agência de saúde pública do país em uma crise interna. 

Ron Wyden, o democrata de maior influência na Comissão de Finanças do Senado, exigiu na abertura da sessão que Kennedy prestasse juramento, acusando-o de mentir em depoimentos escritos anteriores. 

"É do interesse do país que Robert Kennedy renuncie, e se não o fizer, Donald Trump deveria demiti-lo antes que mais pessoas sejam prejudicadas", declarou Wyden. 

O pedido foi rejeitado pelo presidente da Comissão de Finanças, o senador republicano Mike Crapo, que elogiou Kennedy por sua abordagem em relação às doenças crônicas, incluindo a crise de obesidade. 

Fazer um juramento perante uma comissão no Senado não é obrigatório, ficando a critério do partido que detém a maioria.

