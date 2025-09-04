Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rubio anuncia ajuda financeira e medidas para combater o tráfico de drogas no Equador

Rubio anuncia ajuda financeira e medidas para combater o tráfico de drogas no Equador

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou nesta quinta-feira (4) quase 20 milhões de dólares (R$ 109 milhões) em ajuda ao Equador para fortalecer a segurança e afirmou que seu país designou duas gangues criminosas equatorianas como terroristas. 

Rubio prometeu maiores esforços do presidente Donald Trump contra grupos criminosos: "Este governo está lidando com este problema como nunca antes", declarou em uma coletiva de imprensa em Quito.

sct/lv/mar/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar