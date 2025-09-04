Nepal bloqueará todas as redes sociais que não estiverem registradas legalmente

O Nepal anunciou, nesta quinta-feira (4), que bloqueará em seu território o funcionamento de cerca de vinte redes sociais, incluindo Facebook, X, LinkedIn e YouTube, que não se registraram perante sua administração conforme a lei. "As redes sociais que não estiverem devidamente registradas serão desativadas a partir desta noite", declarou um porta-voz do Ministério de Comunicação e Tecnologias da Informação, Gajendra Kumar Thakur.

"Serão restabelecidas assim que apresentarem a solicitação", acrescentou. As 26 plataformas mencionadas continuavam ativas nesta quinta-feira no início da tarde no Nepal, constatou uma jornalista da AFP. Na semana passada, o governo do país deu às empresas gestoras das redes sociais um prazo de sete dias para se registrarem aos seus serviços, designarem um representante local e uma pessoa encarregada de gerir possíveis litígios decorrentes do seu uso. A decisão foi tomada de acordo com uma deliberação neste sentido emitida em 2023 pela Suprema Corte, máxima instância judicial do país.