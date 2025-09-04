Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de 2.200 mortos em terremoto no Afeganistão, diz novo balanço oficial

Autor AFP
Mais de 2.200 pessoas morreram no terremoto de magnitude 6 que atingiu o leste do Afeganistão na noite de domingo, informou o governo talibã nesta quinta-feira(4) em um balanço atualizado. 

Trata-se do terremoto mais mortal na história recente do Afeganistão, que sofre frequentes abalos sísmicos por estar localizado na junção das placas tectônicas eurasiática e indiana. 

Hamdullah Fitrat, porta-voz adjunto do governo, declarou no X que entre os 2.217 mortos e quase 4.000 feridos, a maioria das vítimas concentra-se na província de Kunar, perto da fronteira com o Paquistão, e informou que as operações de resgate continuam. 

Quatro dias após o terremoto, os moradores das aldeias nas montanhas de Kunar ainda aguardam a chegada de ajuda, dificultada pelos desmoronamentos e deslizamentos de terra. 

"Precisamos urgentemente de tendas, água, comida e medicamentos", disse à AFP Zahir Jan Safi, um agricultor de 48 anos, da aldeia de Mazar Dara, que ficou devastada. 

Cerca de 7.000 casas foram destruídas nas províncias de Kunar, Laghman e Nangarhar. 

O número de vítimas pode aumentar, já que "centenas de corpos foram encontrados nas casas destruídas", alertou Fitrat. 

Este terremoto chega "no pior momento", segundo organizações não governamentais e a ONU, que foram obrigadas a reduzir sua ajuda ao país devido aos cortes na assistência internacional.

