Giorgio Armani, rei do luxo à italiana

Gigante da moda italiana falecido aos 91 anos, Giorgio Armani vestiu as estrelas e depois conquistou o mundo com seu império dedicado a recriar um estilo de vida luxuoso, desde os acessórios até o design de interiores. "Elegância discreta e luxo sofisticado" foi como resumiu sua marca no guia Time Out Bahrain em 2009.

Com um bronzeado intenso, cabelos brancos bem cuidados e o físico esculpido por treinamentos diários, Armani era famoso por sua discrição. Ao longo de sua notável carreira, manteve o controle total de sua empresa enquanto transitava da moda para hotéis de luxo, cosméticos, acessórios e interiores. Tudo isso fez de Armani um dos homens mais ricos do mundo. A revista Forbes estimou sua fortuna em 2017 em 6,6 bilhões de dólares (35,9 bilhões de reais).

- Paixão por Hollywood - Abriu sua casa homônima em Milão em 1975 e ascendeu rapidamente ao topo com "uma coleção minimalista baseada na moda cotidiana", como descreveu a Vogue Paris. Armani gostava de utilizar "detalhes nítidos e tecidos simples", disse uma vez. Inclusive desenvolveu uma nova cor chamada "greige", uma combinação de cinza e bege.

Atraídas por esse estilo falsamente simples, as estrelas começaram a pedir ao gênio italiano que as vestisse. Richard Gere em "Gigolô Americano" (1980) foi um desses famosos casos de amor e estilo entre o designer e Hollywood. - Pioneiro no tapete vermelho -

O ícone italiano é reconhecido por sua contribuição à moda confeccionada especialmente para brilhar no tapete vermelho. Vestiu estrelas como Jodie Foster, Cate Blanchett e Beyoncé para essas noites de gala. Outras estrelas, incluindo Tom Cruise e Katie Holmes, escolheram vestir Armani em seu casamento. Ele podia "fazer com que homens e mulheres se sentissem confiantes e confortáveis com roupas fluidas, que eliminavam as restrições da alfaiataria tradicional sem perder a capacidade de conferir sofisticação ao cliente", disse a Harper's Bazaar em 2015.