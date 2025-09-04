Elevador da Glória: veja o que se sabe sobre o descarrilamento em Lisboa

O descarrilamento de um bonde popular na capital de Portugal ocorrido nesta quarta-feira, 3, matou 17 pessoas e feriu outras 21, segundo os serviços de emergência, no que as autoridades estão chamando de uma das piores tragédias de Lisboa na memória recente. Os detalhes oficiais sobre o acidente ainda eram escassos na manhã desta quinta-feira, 4. As autoridades classificaram o descarrilamento de quarta-feira como um acidente, e o governo informou que uma investigação estava em andamento.

Testemunhas disseram à mídia local que o bonde parecia fora de controle ao descer uma ladeira por volta das 18h, durante a hora do rush da tarde. Uma testemunha disse que o bonde tombou sobre um homem na calçada. As laterais e a parte superior do bonde amarelo e branco, conhecido como Elevador da Glória, ficaram amassadas e ele parece ter colidido com um prédio onde a rua faz uma curva. A Carris, empresa que opera o bonde, disse que a manutenção programada havia sido realizada. As autoridades se recusaram a especular se uma falha no freio ou um cabo rompido podem ter causado o descarrilamento.

Número de mortos Dezessete pessoas morreram, informou Margarida Castro Martins, chefe da Agência de Proteção Civil de Lisboa, aos repórteres na quinta-feira. O número de mortos, revisado para cima desde a noite de quarta-feira, incluiu duas das pessoas que estavam recebendo cuidados hospitalares. Ela não forneceu seus nomes ou nacionalidades, dizendo que suas famílias seriam informadas primeiro. Outras 21 pessoas ficaram feridas no acidente, disse uma autoridade. Entre elas estavam cidadãos portugueses, dois alemães, dois espanhóis e uma pessoa de cada um dos seguintes países: França, Itália, Suíça, Canadá, Marrocos, Coreia do Sul e Cabo Verde.

O presidente Marcelo Rebelo de Sousa ofereceu suas condolências às famílias afetadas, e o prefeito de Lisboa, Carlos Moedas, disse que a cidade estava de luto. "É uma tragédia como nunca vimos antes", disse Moedas. Luto nacional Portugal observou um dia de luto nacional na quinta-feira.

"Um trágico acidente... causou a perda irreparável de vidas humanas, que deixou suas famílias de luto e consternou todo o país", afirmou o governo em um comunicado. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também enviou suas condolências. "É com tristeza que tomei conhecimento do descarrilamento do famoso Elevador da Glória", escreveu ela em português no X, rede social anteriormente chamada Twitter.