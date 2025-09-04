China nega conspirar com Coreia do Norte e Rússia contra EUA

A China defendeu nesta quinta-feira (4) sua decisão de convidar os líderes da Rússia e da Coreia do Norte para seu grande desfile militar em Pequim, um ato que o presidente Donald Trump apontou como uma oportunidade para conspirar contra os Estados Unidos. O republicano escreveu uma mensagem irritada em sua plataforma Truth Social direcionada ao homólogo chinês, Xi Jinping, após o desfile militar em que Pequim exibiu na quarta-feira suas armas e equipamentos militares mais modernos.

"Envie meus cumprimentos mais calorosos a Vladimir Putin e Kim Jong Un, enquanto vocês conspiram contra os Estados Unidos da América", escreveu Trump. Ao ser questionado sobre essa mensagem, o Ministério das Relações Exteriores da China reforçou que os "convidados estrangeiros" foram chamados para celebrar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. "Trata-se de colaborar com os países e povos que amam a paz, para recordar a história, honrar a memória dos mártires, valorizar a paz e criar o futuro", disse o porta-voz Guo Jiakun. "O desenvolvimento das relações diplomáticas da China com qualquer país nunca é dirigido contra terceiros", afirmou.

Na quarta-feira, o Kremlin respondeu que considerava que a acusação de Trump "não estava isenta de ironia". Pequim reservou palavras muito mais duras para a principal representante diplomática da União Europeia, Kaja Kallas, que também criticou o desfile. Kallas afirmou na quarta-feira que a aparição conjunta de Xi, Putin e Kim era parte dos esforços para construir uma "nova ordem mundial" antiocidental e representava "um desafio direto ao sistema internacional baseado em normas".