Café e dinheiro: como o Hamas paga seus funcionários em segredo em Gaza

Tudo começa com um convite por SMS para tomar um café, depois um encontro entre ruínas de edifícios e uma quantia em dinheiro muda de mãos. Assim, e apesar da guerra, é como o Hamas continua pagando os salários dos funcionários do governo de Gaza. Quase dois anos depois do início da guerra, Israel aplicou duros golpes ao grupos islamista e continua perseguindo os membros e combatentes do movimento palestino que tomou o poder em Gaza em 2007.

A ofensiva israelense neste território, em represália ao ataque islamista de 7 de outubro de 2023, deixou dezenas de milhares de mortos e uma catástrofe humanitária denunciada por diversas ONGs e pela comunidade internacional. Mas, apesar da destruição, os testemunhos coletados pela AFP — todos citados por meio de pseudônimos — confirmam que, embora com atrasos e de forma parcial, os funcionários continuam recebendo seus salários. Karim, de 39 anos, funcionário do Ministério de Obras Públicas, conta que em julho recebeu uma mensagem de texto em seu celular com a seguinte frase: "Fulano o convida para tomar um café", com a hora e o local, perto de uma escola que abriga pessoas deslocadas. "Fui. Estava com muito medo de um bombardeio. Um funcionário conhecido estava me esperando e me entregou 1.000 shekels [moeda israelense que circula em Gaza, equivalente a US$ 300 ou R$ 1.625,80, na cotação atual]", diz ele, detalhando que este valor é apenas uma parte de seu salário, que antes da guerra chegava a 2.900 shekels.

- "Escapei da morte" - Ala, professora em uma escola pública da Cidade de Gaza, teve o seu último salário pago no final de junho, quando recebeu uma mensagem de texto instruindo-a a comparecer a uma escola abandonada que abrigava deslocados. "A escola acabara de ser bombardeada e o funcionário encarregado de distribuir os salários havia fugido. Graças a Deus eu cheguei tarde e escapei da morte", relata, explicando que teve que voltar ao local no dia seguinte para receber o pagamento.

O Exército israelense ataca regularmente escolas abandonadas que servem como centros de acolhimento de deslocados, argumentando que o Hamas ou outros grupos instalam bases ou postos de comando nestes locais. Antes da guerra, o número de funcionários governamentais na Faixa de Gaza era estimado em 40 mil. Para o funcionamento do governo, o Hamas dependia das receitas de tarifas e taxas, como o imposto de renda, taxação ao comércio e aos serviços municipais.

A partir de 2021, em virtude dos acordos negociados para evitar uma escalada entre o movimento islamista e Israel, o Catar — onde está situada a direção do Hamas no exílio — incrementou seu apoio financeiro à Gaza para até um milhão de dólares diários para pagar salários de funcionários e subsídios a famílias pobres. Mas as transferências cessaram após o ataque de 7 de outubro. - Nos túneis -