Acidente com bondinho em Lisboa deixa ao menos 15 mortos

Elevador da Glória desceu ladeira íngrime da capital portuguesa em alta velocidade e tombou em curva. Governo português decreta luto nacional.Pelo menos 15 pessoas morreram e 18 ficaram feridas nesta quarta-feira (03/09) após o Elevador da Glória, uma popular atração turística de Lisboa, descarrilar. O Instituto Nacional de Emergências Médicas informou que cinco dos feridos estão em estado grave. Alguns dos feridos são estrangeiros, mas o número exato é desconhecido. O embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro Silva, afirmou que por ora não há nenhum brasileiro entre as vítimas. O que se sabe sobre o acidente? O funicular, usado tanto por moradores quanto por turistas, descarrilou às 18h05 do horário local (14h05 em Brasília). Imagens mostram que o bondinho tombou em um local onde o trilho faz uma curva e ficou gravemente danificado, com suas laterais e parte superior amassadas. De acordo com testemunhas que falaram com a mídia local, o bondinho desceu a ladeira aparentemente fora de controle e colidiu com um prédio Uma investigação sobre as causas do acidente foi iniciada. Segundo uma reportagem do jornal português Público, uma quebra do cabo de tração teria provocado a tragédia. Os dois bondinhos que trafegam na linha, com capacidade para cerca de 40 pessoas cada um, estão ligados às extremidades opostas de um cabo de tração que fornece contrapeso a ambos. Testemunhas relataram que o bondinho que estava no Largo dos Restauradores, na parte baixa da cidade, desceu cerca de um metro pouco antes do acidente com o outro bondinho que vinha da parte alta. Os bondinhos também têm freios de emergência, mas segundo o jornal ainda não é possível apurar se eles falharam. Políticos oferecem condolências O prefeito de Lisboa, Carlos Moedas, chamou o acidente de "tragédia sem precedentes". O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, ofereceu suas condolências às famílias afetadas. "O Presidente da República apresenta o seu pesar e solidariedade às famílias afetadas por esta tragédia e espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes", afirmou. O governo português decretou um dia de luto nacional nesta quinta-feira. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também ofereceu suas condolências. "É com tristeza que tomei conhecimento do descarrilamento do famoso Elevador da Glória", escreveu ela em português no X. O que é o Elevador da Glória? Inaugurado em 1885, o funicular liga uma área do centro de Lisboa, perto da Praça dos Restauradores, ao Bairro Alto, famoso pela sua animada vida noturna. A linha da Glória é uma das três linhas de funicular operadas pela empresa municipal de transporte público Carris. De acordo com a Câmara Municipal de Lisboa, a linha da Glória transporta cerca de 3 milhões de pessoas por ano. A Câmara Municipal determinou também a suspensão do funcionamento das outras duas linhas, Elevador da Bica e Elevador da Lavra, até que as condições de segurança estejam garantidas. bl (AP, AFP, Reuters)