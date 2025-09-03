Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Um ano de prisão para acusado de insultos racistas contra Iñaki Williams no estádio do Espanyol

O acusado de dirigir insultos racistas ao jogador de futebol do Athletic de Bilbao Iñaki Williams durante uma partida de La Liga em 2020 no estádio do Espanyol aceitou nesta quarta-feira (3) uma pena de um ano de prisão e três anos sem comparecer a estádios de futebol, após chegar a um acordo com o Ministério Público espanhol.

Em uma breve audiência realizada no Tribunal de Barcelona, o acusado admitiu os fatos ocorridos durante o jogo Espanyol-Athletic de Bilbao, disputado em 25 de janeiro de 2020 no estádio Cornellà-El Prat.

Segundo o relatório do Ministério Público, que inicialmente solicitava uma pena de dois anos de prisão, o acusado, entre outros, "agindo com evidente desprezo pela cor preta da pele do jogador", proferiu "gritos e encenou gestos depreciativos de caráter racista" contra Williams, quando este foi substituído do campo de jogo.

Porém, após o acusado reconhecer os fatos, o Ministério Público concordou em reduzir suas solicitações, e as partes - entre as quais também estava La Liga como acusação particular - chegaram a um acordo no tribunal.

Finalmente, o torcedor foi condenado a um ano de prisão por um crime contra o exercício dos direitos fundamentais e liberdades públicas e contra a integridade moral, embora não deva cumprir a pena na prisão porque a lei espanhola assim permite, por não ter antecedentes criminais e a pena ser inferior a dois anos.

