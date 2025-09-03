Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump falará com Zelensky na quinta-feira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversará com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, na quinta-feira (4), disse uma autoridade da Casa Branca, depois que Zelensky e líderes europeus disseram esperar uma ligação. 

"Vou conversar com ele em breve e descobrir com certeza o que faremos", disse Trump a um repórter da AFP no Salão Oval nesta quarta-feira (3), onde recebeu o presidente polonês, Karol Nawrocki.

