Trump falará com Zelensky na quinta-feira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversará com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, na quinta-feira (4), disse uma autoridade da Casa Branca, depois que Zelensky e líderes europeus disseram esperar uma ligação.

"Vou conversar com ele em breve e descobrir com certeza o que faremos", disse Trump a um repórter da AFP no Salão Oval nesta quarta-feira (3), onde recebeu o presidente polonês, Karol Nawrocki.