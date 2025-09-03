Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sete migrantes foram encontrados mortos em praias no sul da Espanha

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

Os corpos de sete migrantes foram encontrados nesta quarta-feira (3) em duas praias no sul da Espanha após suas embarcações naufragarem, informaram autoridades locais à AFP. 

Seis corpos foram encontrados ao amanhecer na praia de Los Muertos, no município andaluz de Carboneras, enquanto outro morto apareceu na praia de Las Salinas, em Cabo de Gata, informou à AFP uma fonte próxima à investigação.

