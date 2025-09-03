Rubio viaja ao México para estreitar colaboração em segurança transfronteiriça

O México e os Estados Unidos concordaram nesta quarta-feira, 3, durante a visita do secretário de Estado americano, Marco Rubio, em continuar colaborando na segurança transfronteiriça, incluindo o tráfico de drogas, armas e combustível, mas deixaram claro que o fariam de seus respectivos lados da fronteira - respeitando a soberania de cada um.

O que inicialmente havia sido anunciado como a assinatura de um amplo acordo de segurança se transformou na possibilidade de um memorando de entendimento, mas no final foi uma reafirmação da colaboração entre as nações.