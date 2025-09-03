Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rede de cosméticos Lush suspende dia de vendas no Reino Unido em protesto por Gaza

Rede de cosméticos Lush suspende dia de vendas no Reino Unido em protesto por Gaza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A rede britânica de cosméticos Lush manteve fechadas, nesta quarta-feira (3), durante todo o dia, suas lojas físicas e online, assim como seus centros de produção, no Reino Unido, para manifestar sua solidariedade com a Faixa de Gaza.

A mensagem "Parem com a fome em Gaza”, seguida de “Fechamos em solidariedade", aparece no site da marca, fundada em 1995 no sudoeste da Inglaterra e conhecida por suas bombas de banho efervescentes e seus sabonetes coloridos.

"Na Lush, compartilhamos a angústia de milhões de pessoas diante das imagens de pessoas passando fome em Gaza, Palestina. Como o resto do mundo, nos esforçamos para encontrar formas de ajudar, enquanto o governo israelense impede a entrada de ajuda humanitária urgente na Faixa de Gaza", afirma a empresa em um comunicado publicado na internet.

A Lush anuncia que fechou suas lojas, seu site e interrompeu a produção no Reino Unido por um dia, e também faz um apelo ao governo britânico para "acabar imediatamente com as mortes e destruição" no território palestino e "parar de vender armas" para Israel.

"Uma decisão nada fácil, mas sabemos que muitos de nossos clientes compartilham a mesma preocupação com a situação em Gaza", explica a empresa, que também destina os lucros da venda de um de seus sabonetes ao financiamento de projetos beneficentes para crianças em Gaza e na Cisjordânia.

A Lush conta com mais de 880 lojas em 52 países, mais de 100 delas no Reino Unido e Irlanda.

mhc/psr/mb/ic/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar