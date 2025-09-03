'Rainha da cetamina' se declara culpada da morte de Matthew Perry

Uma mulher conhecida em Hollywood como "Rainha da Cetamina" declarou-se culpada de fornecer as drogas que causaram a morte do ator de "Friends" Matthew Perry, ao comparecer a um tribunal nesta quarta-feira (3) na Califórnia, nos Estados Unidos. Jasveen Sangha pode pegar mais de 60 anos de prisão após admitir uma série de acusações, incluindo distribuição de cetamina que resultou em morte ou lesões corporais graves.

Sangha, que tem dupla cidadania americana e britânica, está detida desde agosto de 2024 e sua sentença deve ser anunciada no dia 10 de dezembro. A mulher de 42 anos é a quinta pessoa a admitir participação na morte do ator, que lutou abertamente durante décadas contra o vício em entorpecentes. Perry, de 54 anos, foi encontrado morto na jacuzzi de sua casa em Los Angeles, em outubro de 2023. Uma investigação criminal foi iniciada pouco depois da autópsia, que revelou altos níveis de cetamina, um anestésico, em seu organismo.

O médico Salvador Plasencia declarou-se culpado de quatro acusações de distribuição de cetamina nas semanas anteriores à morte do ator. Um segundo médico, Mark Chavez, admitiu, no ano passado, ter conspirado para fornecer a substância à Perry. Nesta quarta-feira, Sangha declarou-se culpada de uma acusação de manutenção de um local relacionado a drogas, três acusações de distribuição de cetamina e uma de distribuição de cetamina resultando em morte ou lesões corporais graves. Em sua declaração, ela reconhece que também vendeu quatro frascos da substância para outro homem, Cody McLaury, de 33 anos, em agosto de 2019. McLaury faleceu horas depois por overdose.