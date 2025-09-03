Putin: 'Não há relação desproporcional no comércio entre EUA e Brasil'

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que há uma relação desproporcional no comércio entre os Estados Unidos e a China e o mesmo acontece entre as trocas de bens dos americanos com a Índia.

"Mas não há relação desproporcional no comércio com o Brasil", disse Putin, em entrevista concedida nesta quarta-feira durante sua visita a Pequim, na China, onde participou das comemorações do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.