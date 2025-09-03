Presidente da Guiana, Irfaan Ali, anuncia sua reeleição à AFP

O presidente de Guiana, Irfaan Ali, declarou nesta quarta-feira (3) à AFP ter sido reeleito após as eleições da última segunda-feira no pequeno país sul-americano, que possui as maiores reservas de petróleo per capita do mundo. "Os números são claros. O Partido Progressista do Povo/Cívico [PPP/C, de centro-esquerda] obteve uma vitória esmagadora. Temos uma grande maioria e estamos prontos para fazer o país avançar", disse Ali em uma breve declaração por telefone.

A Comissão Eleitoral ainda não fez nenhum anúncio sobre o pleito. Ali, de 45 anos, prometeu tirar o país da pobreza graças aos lucros do petróleo. As receitas petrolíferas permitiram à Guiana quadruplicar em cinco anos o orçamento do Estado (6,7 bilhões de dólares em 2025, o equivalente a R$ 36,5 bilhões na cotação atual), com o maior crescimento econômico da América Latina (43,6% em 2024). As projeções indicam que esse crescimento continuará sendo superior a dois dígitos em 2025. A Guiana, que começou a exploração petrolífera em 2019, espera aumentar sua produção de 650 mil barris diários para mais de um milhão em 2030.