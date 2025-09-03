Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente da Guiana, Irfaan Ali, anuncia reeleição (AFP)

Presidente da Guiana, Irfaan Ali, anuncia reeleição (AFP)

O presidente da Guiana, Irfaan Ali, declarou nesta quarta-feira (3) à AFP ter sido reeleito após as eleições da última segunda-feira no pequeno país sul-americano, que possui as maiores reservas de petróleo per capita do mundo.

"Os números são claros. O Partido Progressista do Povo/Cívico [PPP/C, de centro-esquerda] obteve uma vitória esmagadora. Temos uma grande maioria e estamos prontos para fazer o país avançar", disse em uma breve declaração por telefone, embora a Comissão Eleitoral ainda não tenha feito nenhum anúncio sobre a votação.

