Por que o terremoto no Afeganistão foi tão destruidor?

Não é só a magnitude de um sismo que determina sua destrutividade. Profundidade, características do solo e os métodos e materiais de construção usados também são determinantes.Escalas como a Richter, que medem a magnitude de um terremoto, são importantes por permitirem uma comparação entre as energias liberadas, mas dizem pouco sobre os danos causados. Estes dependem também da profundidade do sismo e das condições locais. O recente terremoto no Afeganistão, que atingiu com mais força as províncias de Kunar e Nangarhar, teve magnitude 6 na escala Richter. Embora isso não seja extremamente forte, três outros fatores ampliaram a devastação: a baixa profundidade do sismo, as condições do solo e o uso disseminado de materiais de construção rudimentares. Terremotos superficiais O epicentro do terremoto foi localizado a uma profundidade de apenas 8 quilômetros. Terremotos que ocorrem a profundidades inferiores a 70 quilômetros são chamados de superficiais e têm um elevado poder de destruição porque a energia liberada atinge a superfície de forma direta e repentina. No caso de terremotos superficiais, a probabilidade de danos graves aumenta nas zonas de subducção, como são chamadas as áreas geológicas onde uma placa tectônica é empurrada para debaixo de outra, o que frequentemente causa fortes terremotos. Embora o Afeganistão não esteja localizado numa zona de subducção oceânica, ele está localizado numa zona de colisão, onde um antigo remanescente da placa indiana, nas profundezas do Hindu Kush, afunda lentamente no manto terrestre, desencadeando fortes terremotos. Composição do solo Em muitas regiões do Afeganistão, os solos têm baixa coesão ou são constituídos por sedimentos ou camadas de argila. Solos argilosos ou arenosos saturados de água podem se liquefazer durante um terremoto e, em consequência, perdem sua capacidade de suportar cargas. Isso pode fazer com que edifícios afundem ou deslizem. Em paralelo, especialmente após chuvas fortes, a umidade reduz a estabilidade das construções. Métodos e materiais de construção As casas afegãs são frequentemente construídas com argila, pedras e tijolos de barro cru, em geral sem estruturas metálicas de apoio ou fundações de concreto. Esse método de construção é considerado particularmente vulnerável a terremotos, pois as paredes mal conseguem suportar vibrações e podem facilmente desabar. Nas áreas rurais, há uma completa ausência de normas de construção e de estruturas resistentes a terremotos. Nas áreas urbanas, até mesmo casas de tijolos são construídas sem vigas de aço. Estimativas científicas mostram que mesmo terremotos moderados podem causar danos graves nessas condições. Falta de estações sísmicas Os terremotos devastadores de 2023 em Herat já haviam destacado a necessidade urgente de medições científicas no Afeganistão, dizem especialistas do centro alemão de pesquisa em geociências GFZ, de Potsdam, depois de décadas de instabilidade no país. "Há apenas um número limitado de estações sísmicas e nenhuma medição adicional por satélite GNSS na extremidade oeste da falha geológica de Herat", declarou o GFZ após o terremoto de Herat. "Isso representa um desafio significativo para a modelagem precisa desses terremotos afegãos e para a obtenção de conclusões confiáveis." Quando um terremoto se torna perigoso? Além da magnitude na escala Richter, o perigo representado por um terremoto depende decisivamente da resistência das construções e da natureza do solo. Somente a partir da magnitude 3,5 as pessoas começam a perceber tremores em áreas povoadas: elas sentem vibrações e leves movimentos. A partir da magnitude 5, móveis e objetos soltos tremem, e rachaduras visíveis surgem nas paredes de edifícios mal construídos. A partir da magnitude 6, casas mal construídas desabam, pontes podem quebrar, pessoas são soterradas ou feridas por objetos que caíram. A partir da magnitude 7, mesmo edifícios robustos desabam, e bairros inteiros podem ser destruídos. A partir da magnitude 8, a destruição é muito grande e mesmo a centenas de quilômetros do epicentro pode-se ter por certo que houve muitas mortes. Autor: Alexander Freund