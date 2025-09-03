Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petróleo fecha em baixa diante de perspectiva de novo aumento da oferta

Autor AFP
Tipo Notícia

Os preços do petróleo recuaram drasticamente nesta quarta-feira (3), puxados por novas expectativas de um excesso de oferta após o verão no hemisfério norte, enquanto os operadores acompanham de perto a evolução das relações entre Estados Unidos e Rússia.

"O mercado está preocupado com a nova reunião dos membros da Opep+ [Organização de Países Exportadores de Petróleo e seus aliados] no domingo", declarou à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

Os operadores "se preocupam que a Opep+ possa considerar restabelecer a produção adicional após outra rodada de cortes voluntários", acrescentou.

No entanto, a Opep+ anunciou que vai aumentar sua capacidade de produção em 2,2 milhões de barris por ano.

"Alguns analistas estimam que a Opep+, e em particular a Arábia Saudita, afetará a cota de mercado de outros atores da indústria petrolífera" com esta atitude, avaliou a Lipow.

Até agora, "o mercado absorveu a produção adicional, mas grande parte dela foi armazenada", ressaltou. 

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em novembro, fechou em queda de 2,23%, a 67,60 dólares.

Por sua vez, seu equivalente americano, o barril West Texas Intermediate com vencimento em outubro, caiu 2,47%, a 63,97 dólares.

No entanto, o risco geopolítico continua importante.

O presidente americano Donald Trump, que se reunirá com seu par ucraniano Volodimir Zelensky na quinta-feira, afirmou, nesta quarta, que "coisas vão acontecer" se o presidente russo Vladimir Putin não atender a suas expectativas sobre a guerra na Ucrânia.

Segundo Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management, ataques com drones ucranianos contra refinarias da Rússia deixaram fora de serviço até 20% da capacidade de refino russa.

