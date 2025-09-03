EUA VENEZUELA: Trump afirma que 11 "narcotraficantes" morreram em ataque contra barco da Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na terça-feira a morte de 11 "narcotraficantes" em um ataque no Caribe contra uma embarcação que, segundo Washington, transportava drogas da Venezuela, um passo a mais na escalada com Caracas após o envio de navios para a região.

Trump afirma que 11 "narcotraficantes" morreram em ataque contra barco da Venezuela

UE inicia processo de ratificação de acordo com Mercosul apesar da relutância da França

A Comissão Europeia iniciou nesta quarta-feira (3) o processo de ratificação do acordo comercial com os países do Mercosul, que enfrenta a relutância da França e terá que ser aprovado pelos 27 países do bloco e pelo Parlamento Europeu.

China exibe força militar com grande desfile em Pequim na presença de Putin e Kim Jong Un

A China exibiu nesta quarta-feira (3) sua força militar com um grande desfile em Pequim sob o olhar do presidente Xi Jinping, ladeado pela primeira vez no evento por seu homólogo russo, Vladimir Putin, e pelo líder norte-coreano, Kim Jong Un.

Drones, mísseis e armas a laser: o que a China revelou em seu desfile militar

A China apresentou drones submarinos, mísseis de grande porte e novas armas a laser em um grande desfile militar em Pequim nesta quarta-feira (3), uma demonstração de força em um momento de tensões crescentes com os Estados Unidos.

Guiana, presa com seu petróleo entre Venezuela e EUA

A Guiana, pequeno país da América do Sul com as maiores reservas de petróleo per capita do mundo, tenta desempenhar seu papel entre as ameaças da Venezuela, que reivindica dois terços de seu território, e seu novo aliado, os Estados Unidos, cuja empresa ExxonMobil lidera o boom petrolífero.

Esperanças de encontrar sobreviventes após terremoto diminuem no Afeganistão

As esperanças de encontrar sobreviventes entre os escombros eram cada vez menores nesta quarta-feira, três dias após o terremoto que deixou mais de 1.400 mortos no Afeganistão.

Juiz dos EUA rejeita divisão do Google em caso antimonopólio

Um juiz federal dos Estados Unidos rejeitou o pedido do governo americano para que o Google vendesse seu navegador web Chrome como parte de um importante caso antimonopólio, mas impôs medidas destinadas a tornar as buscas online mais competitivas.

Guerra de Gaza comove Festival de Veneza com 'The Voice of Hind Rajab'

A guerra de Gaza é a protagonista desta quarta-feira (3) do 82º Festival de Veneza, onde a franco-tunisiana Kaouther Ben Hania apresenta "The Voice of Hind Rajab", a história real de uma menina palestina assassinada pelas forças israelenses enquanto tentava fugir da Cidade de Gaza.

