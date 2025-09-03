PATRICK MAHOMES ENTRA PARA A ELITE DA HUBLOT

A HUBLOT ANUNCIA O ASTRO DA NFL PATRICK MAHOMES COMO EMBAIXADOR DA MARCA, TRAZENDO SEU LEGADO RECORDISTA PARA O MUNDO DA RELOJOARIA DE LUXO Nyon, Suíça: A Hublot, relojoaria suíça de luxo conhecida por seus designs arrojados e know-how inigualável, tem o prazer de anunciar o tricampeão do Super Bowl e quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, como seu mais novo embaixador da marca. Como uma das figuras mais revolucionárias e dinâmicas dos esportes modernos, Mahomes incorpora o espírito de inovação e excelência que a Hublot celebra em seus relógios e parcerias.

Patrick Mahomesdisse:"Ser um parceiro da Hublot é uma honra — é uma marca que entende o valor da pontualidade, da precisão e também do desempenho. Tenho orgulho de fazer parte de um legado que foi construído para dominar o tempo com estilo."

Um divisor de águas no mundo dos esportes

Conhecido por seu atletismo excepcional e sua capacidade de atuar sob pressão, Mahomes já quebrou diversos recordes e levou sua equipe a vitórias históricas, incluindo três campeonatos do Super Bowl, e foi duas vezes eleito MVP, para citar alguns de seus feitos. Seu estilo inovador de jogar e sua liderança dentro e fora do campo redefiniram a posição de quarterback, tornando-o um verdadeiro divisor de águas no mundo dos esportes.

Assim como a Hublot, Patrick Mahomes redefine a precisão e o desempenho — desafiando as normas e rompendo as fronteiras a cada arremesso, a cada jogo e a cada temporada. Ele é o único quarterback da história a lançar para mais de 4.572 metros tanto na faculdade quanto na NFL em uma única temporada. Mahomes chegou a 300 passes para touchdown em sua carreira mais rápido do que qualquer outro quarterback na história da liga, detém o recorde de maior número de metros totais em uma única temporada da NFL e se tornou o quarterback mais jovem a ser titular em quatro Super Bowls.