Osaka vence Muchova e já está nas semifinais do US Open

A japonesa Naomi Osaka derrotou a tcheca Karolina Muchova na noite desta quarta-feira (3) e se classificou para sua primeira semifinal do US Open desde 2020, ficando a apenas dois passos de completar sua espetacular ressurreição no tênis. Osaka, 24ª colocada no ranking da WTA, derrotou Muchova (13ª) por 6-4 e 7-6 (7/3) pelas quartas de final femininas em Nova York.

Após o último winner, a ex-número um do mundo se deteve por alguns segundos, visivelmente emocionada por chegar à sua primeira semifinal de um torneio do Grand Slam desde 2021. "Houve muito trabalho que vocês não viram", disse ela. "Isso é como um sonho se tornando realidade". Sua adversária desta quinta-feira será a americana Amanda Anisimova, que pela primeira vez vai disputar uma semifinal em Flushing Meadows. A outra semifinal terá a bielorrussa Aryna Sabalenka enfrentando sua vítima na final do ano passado, a americana Jessica Pegula.

Assim como fez na brilhante vitória sobre Coco Gauff, Osaka mostrou mais uma vez nesta quarta-feira que recuperou seus poderes. Dominando com seu forehand devastador, Osaka manteve o controle do primeiro set até a quebra decisiva do game final. Karolina Muchova sentia o peso de sua sequência extenuante, em que venceu quatro rounds e três sets, mas ainda quebrou duas vezes no segundo set e sacou com vantagem de 5-4, mas Osaka conseguiu forçar o tiebreak e encerrar a reação da tcheca.

Muchova era a última representante da República Tcheca, que tinha três tenistas nas quartas de final pela primeira vez, e esperava completar um trio de semifinais consecutivas em Nova York. "Foi uma partida incrivelmente difícil. Ela é uma das melhores jogadoras do mundo", disse Osaka, que revelou uma pequena conta a acertar com sua oponente. "No ano passado, ela me venceu aqui quando eu estava usando uma das minhas melhores roupas. Então, fiquei muito chateada", disse Osaka, sorridente, que este ano chamou a atenção com um vestido roxo projetado para brilhar sob os holofotes de Flushing Meadows.

A japonesa de 27 anos está determinada a reativar sua sala de troféus, que está parada desde o Aberto da Austrália de 2021. Após o quarto título de Grand Slam, ela entrou em um período turbulento, durante o qual se afastou das quadras diversas vezes para cuidar de sua saúde mental. No início de 2024, Osaka retornou às competições após dar à luz, com resultados medíocres até o atual circuito norte-americano de quadra dura.