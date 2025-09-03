Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nunca considerei retirar tropas da Polônia, afirma Trump

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou apoio à segurança da Polônia, ressaltando que nunca considerou a possibilidade de retirar as tropas do país.

Os comentários foram feitos em coletiva concedida durante a recepção ao novo presidente da Polônia, Karol Nawrocki, que visita a Casa Branca nesta quarta-feira (3) em busca do fortalecimento de seu relacionamento com Trump.

Em relação à segurança doméstica, o republicano aventou a possibilidade de uma atuação federal no combate ao crime em Chicago e Louisiana, enquanto repetiu que Washington D.C. agora é uma zona totalmente segura e sem crimes após a intervenção na capital americana.

O presidente americano também abordou o tema das investigações de tráfico sexual envolvendo Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, sua ex-namorada.

"Milhares e milhares de documentos" foram divulgados, disse, citando que a "farsa democrática" continua. "Não importa o que você faça, isso vai continuar", disse Trump. E acrescentou: "sério, acho que já chega."

