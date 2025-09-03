Jordânia anuncia suspensão de lançamento de ajuda na Faixa de Gaza

Um responsável por uma organização de caridade jordaniana ligada ao governo anunciou nesta quarta-feira (3) a suspensão dos lançamentos de ajuda humanitária sobre a Faixa de Gaza, ameaçada pela fome e devastada pela guerra. "Os lançamentos aéreos que permitiram enviar grande parte da ajuda para Gaza estão suspensos nestes dias", declarou à AFP Hussein al-Shabli, secretário-geral da Organização de Caridade Hachemita da Jordânia.

Segundo esse responsável, outras "disposições" estão sendo preparadas para continuar enviando ajuda ao território palestino, cercado por Israel desde o início da guerra e onde vivem cerca de dois milhões de habitantes. O conflito começou após o ataque do movimento islamista palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023. O último lançamento de ajuda ocorreu em 26 de agosto, com a participação de aviões da Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Alemanha e Indonésia, segundo o Exército jordaniano, que coordenava essas operações desde sua retomada no final de julho com a aprovação de Israel. Uma fonte governamental jordaniana que solicitou anonimato disse à AFP que "A Jordânia está sempre disposta a continuar os lançamentos aéreos" quando forem "removidos os obstáculos israelenses", sem dar mais explicações.